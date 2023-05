Eventi sbarco, giunta approva richiesta per le compensazioni Eni: Incardona, “in aula con lealtà”

Gela. La giunta va avanti lungo la strada che dovrebbe condurre ai festeggiamenti dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato, evento di punta per quello che il sindaco Lucio Greco e gli assessori vedono come un possibile rilancio turistico e culturale della città. E’ stata approvata la richiesta di stanziamento da inoltrare ad Eni, per attingere alle compensazioni, nel capitolo che riguarda proprio la ripresa culturale e turistica del territorio. Probabilmente, l’amministrazione delineerà più nel dettaglio il programma definito e i particolari dello stanziamento, già questa sera nel corso della seduta monotematica di consiglio comunale, richiesta principalmente dall’opposizione. A suscitare più di qualche remora sono i costi previsti per gli eventi, considerati eccessivi in un periodo di ristrettezze e difficoltà di bilancio per l’ente. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Salvatore Incardona, che stanno lavorando da tempo su questo versante, in più occasioni hanno difeso la scelta di puntare su festeggiamenti in grande stile, da protrarre almeno fino a settembre. Guardano alle compensazioni di Eni come a somme che sono del territorio e senza un’iniziativa di questo tipo avrebbero rischiato di rimanere inutilizzate.