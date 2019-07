EWAN BEFFA VIVIANI IN VOLATA, ALAPHILIPPE SEMPRE IN MAGLIA GIALLA

NIMES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Caleb Ewan ci ha preso il gusto e concede il bis. A una settimana dal suo primo successo in carriera al Tour de France, il tasmaniano della Lotto-Soudal si ripete e piazza un’altra zampata vincente sul traguardo della sedicesima tappa, la Nimes-Nimes di 177 chilometri. Come già successo a Tolosa, al termine di una frazione estremamente pianeggiante e adatta ai velocisti, Ewan riesce a precedere sul traguardo Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) e Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), che rispetto a mercoledì scorso si scambiano le posizioni.

Tutto tranquillo in classifica generale dove Julian Alaphilippe resta in maglia gialla, mantenendo invariati i distacchi con i più diretti inseguitori. Unica novità il ritiro di Jakob Fuglsang, nono a 5’27” da Alaphilippe: il capitano dell’Astana è finito a terra in una caduta di gruppo e ha sbattuto la testa, decidendo pochi istanti dopo di mettere fine alla sua avventura nella Grand Boucle. Domani in programma la Pont du Gard-Gap di 200 chilometri: percorso mosso e nervoso, sicuramente insidioso per gli uomini di classifica che potranno dar vita ad alcune schermaglie alla vigilia delle tre tappe sulle Alpi che decideranno la corsa transalpina.

