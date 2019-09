Failla ucciso nel suo bar, i presunti killer dal gup: fissata udienza preliminare

Gela. Dopo la chiusura delle indagini, i presunti killer del cinquantenne Giuseppe Failla a metà ottobre si presenteranno davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Caltanissetta. L’udienza è stata fissata. Le accuse dei pm della Dda nissena vengono mosse al gelese cinquantaduenne Angelo Bruno Greco e ai nisseni Cataldo Terminio e Angelo Palermo. Failla, allora titolare di un bar in via Cadorna, nel cuore del centro storico, venne freddato all’interno della sua attività commerciale. L’azione di morte è stata ricostruita dagli inquirenti a trentuno anni di distanza. Sembrava che non ci fossero possibilità di risalire all’identità dei presunti responsabili. Le dichiarazioni di storici collaboratori di giustizia del Vallone, però, hanno messo i pm nelle condizioni di far scattare nuovi approfondimenti. Da quanto emerso, il via libera all’agguato sarebbe arrivato dai vertici di Cosa nostra nissena. Failla non ebbe scampo e venne colpito a morte. Gli imputati, in fase di indagine, hanno negato un coinvolgimento. Greco fu arrestato in provincia di Como, dove risiede da qualche anno insieme alla famiglia. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta hanno però annullato l’ordinanza emessa nei suoi confronti, accogliendo il ricorso presentato dal difensore, il legale Sergio Iacona.