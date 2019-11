“Falcone in consiglio? Non è il caso…”, Alabiso: “Servono un sindaco e un assessore competenti”

Gela. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, ieri, ha preso posizione dopo il putiferio politico scaturito dal taglio dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud. Ha scelto, al termine della sua partecipazione alla convention forzista di Viagrande, di convocare una seduta di consiglio comunale, con la partecipazione diretta dell’assessore regionale Marco Falcone, che ha la delega alle infrastrutture. Sammito ha avuto garanzie direttamente dall’assessore forzista. Una decisione che i leghisti non condividono per nulla. “Diciamo a Sammito che non è il caso che l’assessore Marco Falcone venga adesso in consiglio comunale – dice Emanuele Alabiso – sarebbe un’inutile passerella. Ci ha già più volte detto che i trentatré milioni di euro del Patto per il Sud sono persi. Prima, l’amministrazione Greco prepari i progetti esecutivi e poi ne riparleremo”.