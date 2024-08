Farello, bare nella camera morturia: ordinanza sindaco, “disporre da subito di 105 colombari”

Gela. I lavori per 840 nuovi colombari a Farello non sono ancora completi. C’è però l’urgenza di dare collocazione a circa cinquanta bare che sono state poste, in queste settimane, nella camera mortuaria del cimitero Farello. Il sindaco Terenziano Di Stefano, oggi, ha firmato un’ordinanza. Dispone che 105 colombari vengano subito messi nella disponibilità del settore comunale ambiente e decoro urbano, affinché si proceda con le attività di tumulazione. Nel provvedimento, il sindaco si rivolge all’impresa che ha in appalto i lavori, indicando gli interventi immediati da effettuare per la messa in sicurezza e per rendere fruibile l’area dei colombari da utilizzare. Per il resto, spetterà al dirigente individuare le somme a copertura di queste attività.