“Farello è una conferma di una città invivibile”, Giudice: “Politica parla di poltrone”

Gela. “Mentre la politica discute perennemente di poltrone, il cittadino fa i conti con una città invivibile. Ripeto, come qualche giorno fa, il rispetto è un grande sconosciuto”. Il consigliere comunale Paola Giudice ritorna sulle condizioni del cimitero Farello, escludendo che “tutto sia sotto controllo”, come ha spiegato il sindaco, quando lo stesso consigliere ha denunciato lo stato strutturale di alcuni edifici del cimitero. Le immagini del fango e dei cittadini costretti a muoversi tra le pozzanghere per raggiungere il cimitero, hanno confermato quanto sostenuto dal consigliere. “Qualche settimana fa, quando ho sollevato la mancanza di rispetto e senso civico per i vivi che si recano al cimitero e per i morti che dovrebbero risiedervi dignitosamente, sono stata pubblicamente redarguita dal sindaco in persona. Diceva – spiega Giudice – che era tutto sotto controllo e che sarebbe stato tutto perfetto in occasione delle festività. La fortuna ha voluto che la città non sia stata colpita dall’uragano, ma poche gocce di pioggia sono state sufficienti a dimostrare che non c’era nulla sotto controllo, che il cimitero Farello è fatiscente e vi è profonda incuria. Nessun intervento programmato e le immagini in circolazione ne sono la prova. Gente che si ritrova impantanata nel fango”.