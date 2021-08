Farello preso di mira, furti e danni: profanata la tomba di una donna, avviate indagini

Gela. I furti, nei mesi, si sono susseguiti. C’è chi entra facilmente tra i viali del cimitero Farello, soprattutto per portare via il rame, senza risparmiare neanche i vasi dei fiori. Nelle scorse ore, però, è finita di mira la tomba di una donna, deceduta ormai diversi anni fa. Qualcuno avrebbe cercato di portare via il feretro, dopo aver divelto il marmo esterno. Forse, qualcosa non è andato per il verso giusto, ma chi ha agito si sarebbe allontanato rapidamente, senza portare via nulla. Ci sono indagini in corso, dopo la denuncia sporta dai familiari della donna, il cui feretro è stato preso di mira.