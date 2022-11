Farello, sacchi di rifiuti in una delle aree esterne del cimitero

Una situazione sicuramente non adeguata ad un cimitero. Peraltro, nella stessa area si notano reti divelte e transenne non più in uso. Nelle scorse settimane, anche prima della festività dei defunti, l’amministrazione comunale ha disposto interventi di manutenzione e pulizia soprattutto a Farello. Attività sono state effettuate anche nell’area di accesso. In più occasioni, non sono mancate le segnalazioni sullo stato precario di strutture interne al cimitero, comprese quelle delle confraternite private.