Farmaci raccolti per le famiglie più in difficoltà, “grande sensibilità dei cittadini”

All’iniziativa ha aderito in maniera convinta il dottor Filippo Pernicano, responsabile della farmacia, che ha scelto di supportare il banco per la raccolta (è anche referente di circoscrizione Lions per il banco farmaceutico). I farmaci raccolti saranno consegnati alla Casa del volontariato, all’associazione Gela Famiglia O.D.V, impegnata nell’assistenza alle famiglie meno abbienti. “L’ennesima iniziativa solidale della famiglia lionistica “del Golfo” – si legge in una nota – si chiude dunque con un successo, mantenendo al centro l’attenzione per le fragilità del territorio”.