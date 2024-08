Fase 2, Orlando e i dem chiudono: “Scerra è nel centrodestra, nessun accordo per farlo entrare in giunta”

Gela. Era quasi inevitabile che una possibile riorganizzazione politica della giunta Di Stefano potesse porre questioni anzitutto di principio, rispetto al percorso che ha condotto l’alleanza alla vittoria. Il nome che sta facendo riflettere, non poco, è quello dell’ex candidato a sindaco Salvatore Scerra, che ha sempre militato nel centrodestra locale. Di Stefano non esclude un suo innesto, intravedendo la volontà dell’ex meloniano di “lavorare giorno e notte per la città”. I grillini, attraverso il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, hanno subito posto dei distinguo. “Scerra? Solo se si ritiene alternativo al centrodestra e al governo Schifani”, ha sottolineato il coordinatore regionale M5s. Ancora più netti sono i dem, altro pilastro della coalizione distefaniana. “Non c’è nessun accordo che preveda l’ingresso in giunta di Scerra o di altri esponenti del centrodestra – spiega il capogruppo consiliare Pd Gaetano Orlando – già prima del ballottaggio c’erano state riunioni. Non ci sono stati apparentamenti e di conseguenza non ci risultano accordi. Per quanto ci riguarda, il Pd sta lavorando bene e i risultati raggiunti con il Pudm e con l’iter per le acque reflue sono segni tangibili del lavoro condotto dall’assessore Arancio e dai consiglieri Fava e Cuvato”.