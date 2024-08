Fase 2: Scerra Sì col dubbio Mpa, Incardona No. Mal di pancia nel Pd

Nel Pd intanto ci sarebbe un po’ di maretta interna, l’uscita di Arancio libera una casella in Giunta che verrà comunque ricoperta dai dem, ma sulla scelta del successore dell’ex parlamentare Ars il partito non sembra sulla stessa linea, da una parte l’attuale consigliere comunale Giuseppe Fava che scalpita per entrare in Giunta e dall’altra una parte di partito che spingerebbe per l’ingresso anticipato in Amministrazione di Peppe Di Cristina, in predicato di diventare assessore a gennaio.

Risolti i due nodi Mpa e Pd, per questa fase 2 non si prevedono altri nuovi ingressi a sorpresa. Assolutamente da escludere ad esempio un eventuale incarico a Salvatore Incardona, nonostante le voci circolate in questi giorni, mentre per gennaio potrebbe aprirsi una casella per l’ex Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Sammito che, candidato inizialmente a sostegno di Scerra, al turno di ballottaggio si schierò apertamente con Di Stefano.

Su questo lo stesso primo cittadino, che nei giorni scorsi ha incassato il sostegno del M5S per bocca del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, è molto chiaro, dentro solo chi ci ha messo la faccia e ha collaborato al progetto.

La fase 2, dunque è appena all’inizio e potrebbe creare qualche piccola crepa alla tenuta della Triade di Governo. Tutta l’alleanza di Di Stefano è chiamata trovare le frequenze politiche giuste per evitare però che le crepe diventino spaccature insanabili.