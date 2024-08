Ferragosto e spiagge trasformate in terra di nessuno, serve senso di civiltà: “Nessun controllo”

Gela. L’ordinanza, come ogni anno, c’è stata, firmata direttamente dal sindaco Terenziano Di Stefano. Anche questa volta, però, chi vive soprattutto a Manfria, tra le zone più frequentate in questo ferragosto appena concluso, non ha notato alcun tipo di controllo per far osservare i veti posti dal primo cittadino. Quindi, non sono mancati bivacchi, falò e inevitabilmente rifiuti di ogni tipo, lasciati in spiaggia. A segnalarlo, anche il consigliere comunale dem Antonio Cuvato, che alla guida dell’associazione “Viviamo Manfria” ha sempre sollevato la questione, denunciando abitudini tutt’altro che costruttive da parte di tanti avventori che trasformano la spiaggia in terra di nessuno. I residenti attendevano controlli maggiori, delegati alla polizia municipale “che però non si è vista”, sottolineano.