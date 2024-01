Ferrari prolunga con Leclerc “Il meglio deve ancora venire”

MARANELLO (ITALPRESS) – La Ferrari ha annunciato di averprolungato la collaborazione con Charles Leclerc che continuerà agareggiare per la squadra italiana anche nelle prossime stagionidel campionato del mondo di Formula 1. “Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa” le parole del pilota monegasco. “Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni. Credo però che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire”.Leclerc è cresciuto all’interno della Casa di Maranello fin daprima del suo approdo in Formula 1, essendo entrato a far partedella Ferrari Driver Academy nel 2016. Dopo aver dominato ilcampionato di Formula 2 nel 2017, il monegasco ha vissutoun’annata di apprendistato nei Gran Premi alla Sauber ed èapprodato alla scuderia nel 2019. In quella stagione ha ottenutole sue prime affermazioni, diventando il pilota più giovane dellastoria del team a conquistare una vittoria quando si è impostosull’iconica pista di Spa-Francorchamps; successo bissato unasettimana più tardi a Monza davanti ai tifosi in estasi. Nel 2022 ha trionfato in ulteriori tre Gran Premi, centrando ilsecondo posto nella classifica Piloti. Noto per le straordinariecapacità di guida sul giro secco, a soli 26 anni Charles è già ilsecondo pilota nella storia con più pole position al volante diuna Ferrari, avendo eguagliato Niki Lauda a quota 23, dietrosoltanto al leggendario Michael Schumacher con le sue 58. Al suoattivo con la Ferrari, in 103 gare disputate, anche 30 podi,sette giri più veloci e 1035 punti. “Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team: Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante” le parole del team principal Fred Vasseur. “Il DNA della nostra azienda così come i suoi valori sono parte di lui ed è stato dunque naturale trovarsi d’accordo sul rinnovo della nostra collaborazione. Di lui conosciamo la voglia incessante di superare i propri limiti e ne apprezziamo le grandi capacità di duellare e compiere sorpassi in gara. Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente e so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi che potranno fare la differenza per i traguardi che vogliamo raggiungere”.- foto Image – (ITALPRESS).