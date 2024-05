Lavori lungomare, ok anche in linea amministrativa: “Regione dia tempi certi per i musei”

Gela. In giornata, dopo l’approvazione tecnica, è arrivata, in giunta, anche quella amministrativa. Il progetto di riqualificazione del lungomare Federico II di Svevia può andare in gara. Da domani, tutti gli atti saranno caricati per consentire all’Urega di indire l’avviso per l’affidamento dei lavori, da oltre quattro milioni di euro. Nel primo pomeriggio, la giunta ha apposto l’ultimo via. Non ci sono altri adempimenti da garantire. Si deve solo attendere l’espletamento della gara e l’individuazione dell’offerta migliore per cantieri che si pongono in continuità con quelli del primo tratto. Il finanziamento del sistema “Rigenerazione urbana” permetterà lavori nell’area compresa tra la capitaneria di porto e il sistema di sollevamento. Un’ampia porzione sarà del tutto rivista e adeguata a nuove esigenze. Verranno demoliti definitivamente gli ex lidi in disuso che ricadono nel progetto. Dalle stanze della giunta, che ha appena concluso la seduta, fanno sapere che si tratta di “un obiettivo atteso da tempo e che è stato raggiunto nonostante le difficoltà dovute ad un ente comunale in dissesto”.