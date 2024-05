Droga in centro storico, due assolti a conclusione del dibattimento

Gela. L’inchiesta venne condotta partendo dal monitoraggio di una delle zone del centro storico, dove era costante l’afflusso di clienti per l’acquisto di droga. Ci furono condanne per quelli che vennero individuati come canali principali delle sostanze stupefacenti. Scelsero invece il rito ordinario altri due coinvolti, Enrico Nastasi e Giovanni Nastasi. In settimana, al termine del dibattimento, è stata pronunciata l’assoluzione. La loro posizione era di minor rilievo investigativo rispetto a quelle dei veri e propri organizzatori del giro di spaccio.