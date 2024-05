Presunte truffe sull’accollo di debiti societari, gelese assolto a Torino

Gela. Presunte truffe, ancora una volta sull’accollo di debiti societari dietro pagamento, questa volta indussero la procura di Torino ad avviare un procedimento a carico del gelese trentunenne Matteo Collura, risultato rappresentante legale di una delle aziende monitorate. Le contestazioni però non hanno retto al termine del dibattimento. Per due capi di accusa concentrati sull’imputato gelese, la decisione favorevole è arrivata con la formula “perché il fatto non sussiste”. Per una terza imputazione, maturata pure per il calabrese Giuseppe Arabia, è mancata invece la condizione di procedibilità. I pm si sono mossi intorno all’ipotesi di truffa.