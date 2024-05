“Il centrodestra di un sistema strano dei rifiuti”, Lombardo: “Di Stefano autonomo nelle alleanze”

Gela. Un rapporto costruito nel tempo “confermato in consiglio comunale quando insieme abbiamo votato gli atti sul nuovo servizio rifiuti e sui finanziamenti mentre quelli che oggi si vantano di questi obiettivi erano sempre assenti”. Terenziano Di Stefano, ex assessore e candidato a sindaco dell’agorà politica, ha confermato una piena comunanza di prospettive con gli autonomisti, che in serata hanno riunito candidati, sostenitori e rappresentanti istituzionali, intorno all’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. “Nelle nostre liste ci sono volti e voti puliti”, ha continuato l’ex assessore. “Autonomisti per Gela” si schiera nella coalizione delle sette liste di Di Stefano. Lombardo è andato dritto al punto. “Siamo con un candidato a sindaco che ha mosso i suoi passi nel nostro gruppo – ha detto – è autonomista e autonomo, quindi può fare le sue scelte per le alleanze”. L’ex governatore, punto di riferimento Mpa sul territorio, dal centrodestra si attendeva scelte differenti. “Non è un centrodestra né guidato da Forza Italia né da Fratelli d’Italia – ha sottolineato – ma da un sistema strano dei rifiuti. C’è un candidato donna che opera in quel settore. Si dice di cause di incompatibilità o di ineleggibilità ma anche se fossero superate o pure qualora fossero assenti, come farà moralmente a guidare la transizione ambientale visto che arriva da un settore come quello? Come può salvaguardare la salute dei cittadini?”. Lombardo era stato il primo a sollevare la questione dei “governi ombra delle Srr” ed è tornato sul tema nel confronto con i candidati, con gli assessori Ivan Liardi e Ugo Costa, con il riferimento locale Rosario Caci (nella squadra degli assessori di Di Stefano) e ancora con esponenti come l’ex presidente della Provincia Filippo Collura e con l’ex assessore regionale Antonio Scavone (ringraziato da Di Stefano per fondi come quelli della riqualificazione della biblioteca e dello youth center). “Non molliamo sul candidato Terenziano Di Stefano – ha spronato i suoi l’ex governatore – basta nefandezze. Non ci interessa il voto disgiunto”.