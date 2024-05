Pd a sostegno di Di Stefano: “Schifani restituisca ciò che il centrodestra ha tolto alla città”

Gela. “È il nostro candidato a sindaco. Un voto per il Pd e un voto per Terenziano Di Stefano”. Il commissario cittadino dem Giuseppe Arancio ha aperto la kermesse del partito. Sul palco, gli ex ministri Giuseppe Provenzano e Paola De Micheli, il capogruppo Ars Michele Catanzaro, il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina, il segretario provinciale Renzo Bufalino, il candidato alle europee Giuseppe Lupo e lo stesso Di Stefano. La parola l’ha presa subito la più giovane dei candidati Pd al civico consesso, Francesca Miano. Il Pd ha scelto Di Stefano, dopo diverse valutazioni interne, per “battere le destre peggiori”. Un partito che cerca il rilancio rispetto a cinque anni fa e dopo il commissariamento. Questa volta il simbolo ce l’hanno e puntano al risultato. “Schifani piuttosto che venire a fare campagna elettorale in città, restituisca i cinquecento milioni di euro sottratti da quel centrodestra. Altro che leggi speciali”, ha attaccato Di Cristina che per le europee ha chiesto “un voto per il Pd”.

Di Stefano non cambia linea e ha ringraziato il Pd per aver creduto nella sua candidatura. “Ho aspettato il Pd perché sono certo dell’importanza del partito”, ha precisato. Candidati “perbene e nessuno è stato obbligato a scendere in campo per avere un lavoro a differenza di quello che capita da altri”, è stato spiegato descrivendo una lista che abbraccia più fasce della società cittadina.