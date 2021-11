Festival dei barbieri, Fidone e De Stradis stupiscono a Pomezia

Giovanni Fidone, figlio d’arte, conquista il podio della categoria “Moda FreeStyle”, classificandosi al secondo posto su più di 300 partecipanti. “Svolgo questa professione dall’età di 12 anni e sono sempre più convinto che questo mestiere sia la mia vita – afferma Giovanni Fidone – Ho girato tutta l’Italia per imparare sempre più e portare in alto la mia città di cui sono follemente innamorato. Dopo il terzo posto dello scorso anno in una gara di livello nazionale – continua – ambivo a partecipare a questa competizione internazionale e la seconda posizione mi riempie d’orgoglio”. Simone De Stradis, invece, ha gareggiato per la categoria “Razor Fade” e nell’eseguire un taglio in soli 40 minuti, riesce a primeggiare sui 150 partecipanti ottenendo il quinto posto in classifica. “È stata una bellissima esperienza – dichiara Simone de Stradis – Una soddisfazione che mi motiva a puntare sempre più in alto”.