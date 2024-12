FI: “Non ci piace l’uso delle royalties per i debiti ma la città deve risollevarsi”

Gela. “La città deve risollevarsi”. I forzisti, non proprio favorevoli alla destinazione delle royalties estrattive per il riassetto del bilancio stabilmente riequilibrato, hanno comunque portato nel maxiemendamento del governo regionale proprio il provvedimento per sbloccare questi fondi e assicurare la chiusura del bilancio comunale. “Abbiamo dimostrato di essere con la città e di volerla risollevare”, spiega il coordinatore locale Vincenzo Pepe. Una posizione sostenuta dai dirigenti e dal consigliere comunale Antonino Biundo. “Questa è una città che ha bisogno di uscire dalla crisi – aggiungono gli azzurri – non abbiamo posto veti politici ma anzi abbiamo dimostrato di essere a disposizione”.