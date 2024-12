Finanziaria regionale, Mpa: “Non solo fondi per il Comune, 200mila euro per l’oratorio salesiano”

Gela. Gli autonomisti dell’Mpa, alleati del sindaco Di Stefano in città, hanno mantenuto un ruolo anche nell’agone dell’Ars, durante le ultime settimane dedicate esclusivamente alla legge finanziaria, varata questa mattina insieme al maxiemendamento. I lombardiani hanno spinto, con una loro proposta, per ampliare la soglia dei Comuni in dissesto destinatari di un contributo finanziario regionale. Ci sarà anche Gela e il fondo arriva fino a dieci milioni, rispetto agli iniziali 1,2 milioni di euro. Hanno guardato pure a esigenze più pratiche. È stato approvato l’atto, nel maxiemendamento, che riconosce un contributo totale di 600mila euro per l’Opera San Giovanni Bosco di Sicilia.