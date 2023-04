“FI voterà per la sfiducia, basta agonia amministrativa”, Trainito: “Città non sostiene Greco”

Gela. I forzisti vanno alla sfiducia e non ci saranno tentennamenti. E’ quanto traspare dalle parole del capogruppo in consiglio comunale Rosario Trainito. “Quando abbiamo firmato la mozione – spiega – eravamo già certi che non ci fossero più le condizioni affinché il sindaco potesse andare avanti. Abbiamo valutato con attenzione. Voteremo favorevolmente la sfiducia e penso che ci saranno i quindici voti necessari”. Forza Italia ha lasciato l’alleanza di Greco sul finire dello scorso anno. Da allora, i consiglieri azzurri si sono collocati all’opposizione. Trainito esclude che il partito possa fare melina e lo ribadisce anche rispetto agli atti finanziari che dovrebbero arrivare in aula consiliare prima della discussione della mozione. “Gli atti finanziari il sindaco deve farseli votare dalla sua maggioranza – aggiunge – non sono per nulla decisivi. Non sappiamo neppure quali correttivi saranno definiti per rispondere alla Corte dei Conti. Ci sarà comunque un commissario ad occuparsene”. Il capogruppo forzista, che presiede la commissione sanità, è certo che la linea non cambierà. “Insieme al consigliere Carlo Romano – spiega – abbiamo chiesto al presidente del consiglio comunale di accelerare per la calendarizzazione della mozione. E’ inutile andare avanti con questa agonia amministrativa”. Trainito sa che la sfiducia è comunque l’extrema ratio ma spiega che non c’erano altre soluzioni.