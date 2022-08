Fiamme ad un’Audi in via Meli, incendiari ripresi dai sistemi di videosorveglianza

Gela. Chi ha agito, poco prima di mezzanotte in via Meli a Caposoprano, è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza. Un’Audi A4 è stata danneggiata dalle fiamme. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco. L’auto è intestata alla società titolare della farmacia “Cipolla” ed è in uso all’amministratore Vincenzo Scichilone. E’ stato proprio lui a postare sul suo profilo facebook l’immagine della vettura danneggiata. Saranno i carabinieri ad effettuare gli ulteriori accertamenti, per risalire ai responsabili, probabilmente analizzando con attenzione le immagini dei sistemi video.