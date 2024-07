Filctem alla politica, “Gela banco di prova per il lavoro”: “Ruolo Eni contro la crisi idrica”

Gela. “Gela come banco di prova” per lo sviluppo di nuovi progetti industriali e non solo. I vertici della Filctem-Cgil hanno fatto un’analisi nel corso dell’assemblea generale tenutasi alla Camera del lavoro di via Pitagora. “Argo-Cassiopea” per il gas e il sistema di degummimg sono lavori che si avviano a conclusione: quale sarà il futuro immediato delle maestranze che sono state occupate in questi cantieri? È uno dei punti toccati, in presenza del segretario generale regionale Pino Foti e del segretario provinciale Cgil Roberto Ferreri. “Le questioni energetiche sono state trattate nell’assemblea. In previsione della fine lavori del progetto “Argo-Cassiopea” e dell’impianto di degumming si pone la questione del futuro delle maestranze. Inoltre il ricambio generazionale è sempre più impellente, soprattutto con l’avanzare dell’età anagrafica dei lavoratori del settore”, spiega il segretario provinciale Filctem Rosario Catalano. Il sindacato esprime preoccupazione per la crisi idrica in atto e chiede di essere parte attiva nei tavoli istituzionali. “Sono state espresse forti preoccupazioni sulla crisi idrica, che oramai vede svuotati i bacini di raccolta acqua, con la penuria dei pozzi di erogazione. La Filctem che segue questo settore chiederà al neo sindaco, al presidente della Regione e al prefetto, la partecipazione ai tavoli di crisi istituiti per dare il proprio contributo al fine di alleviare le conseguenze di questa crisi. I dissalatori sono solo una parte della soluzione: il recupero e il riciclo delle acque che normalmente vengono sversate a mare, devono essere la direttrice per affrontare il problema. Per questo motivo i rumors su ricadute sui lavoratori non saranno permessi. È necessaria la partecipazione attiva di Eni, che attraverso la propria controllata Enirewind potrebbe contribuire non poco alla risoluzione del problema idrico”, si legge in una nota Filctem.