Finalmente i numeri dei candidati al consiglio: Caci e Guastella davanti a tutti

Gela. Dopo una lunga attesa, sono finalmente disponibili i dati per tutti i candidati al consiglio comunale. I numeri dell’esito elettorale sono stati caricati sul sito istituzionale del Comune. L’imprenditore Angelo Caci, alla prima esperienza al civico consesso, si conferma il più votato con 1.142 preferenze, nella “bicicletta” con Lega e con la lista “Cosentino sindaco” (della quale è tra gli ispiratori). A seguire il consigliere comunale riconfermato Giuseppe Guastella, di “Moderati-Rinnova” in “Alleanza per Gela” di Salvatore Scerra (936 preferenze). Il terzo gradino del “podio” virtuale va all’assessore uscente Salvatore Incardona, sempre in “Moderati-Rinnova”, con 779 consensi ma senza la certezza dell’ingresso al civico consesso.