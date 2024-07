Finalmente il mare per i diversamente abili, l’iniziativa dell’associazione “Il Pungolo”

Gela. Prende il via una nuova edizione del progetto “Mare insieme” promosso dall’associazione “Il Pungolo”, presieduta da Baldassare Savà. L’iniziativa è approdata presso lo stabilimento balneare “Sport center ”, sul lungomare Federico II di Svevia, e permetterà ai soggetti diversamente abili di accedere autonomamente alla spiaggia e allo specchio di mare attraverso carrozzine galleggianti. L’associazione nel corso degli anni ha acquistato ben tre sedie job e provveduto all’allungamento della passerella del lido per permettere anche a chi non utilizza la sedia di raggiungere l’acqua in sicurezza. Un momento che i ragazzi associati aspettano con gioia tutto l’anno per poter condividere insieme agli amici anche la possibilità di stare insieme e fare il bagno.