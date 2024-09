Finanziamenti, “Unione Comuni può andare avanti”: i sindaci in aula, “risorse e struttura”

Gela. “La nostra Unione dei Comuni è avanti, siamo messi bene”. I sindaci di Gela, Niscemi e Butera, in aula consiliare, hanno incontrato i consiglieri dell’Unione. L’obiettivo rimane la nuova programmazione dei finanziamenti 2021-2027 (circa ottanta milioni di euro). I primi cittadini Di Stefano, Zuccala’ e Conti, hanno voluto rassicurare i nove consiglieri dei tre enti comunali. La Regione, come abbiamo già riportato, ha annunciato un decreto annuale da 300mila euro, proprio per le Unioni. Sono risorse essenziali per far partire la struttura, “che è un ente a sé”, ha precisato Zuccala’. Di Stefano ha ribadito l’apertura palermitana. In questa prima fase, con Gela e Niscemi in dissesto, si farà leva sul personale interno, anzitutto il segretario generale e il personale della presidenza, oltre al dirigente Antonino Collura (assente in questa seduta). L’approvazione del vademecum regionale sarà il punto di riferimento. “Oltre ai 300mila euro – ha sottolineato Di Stefano – Gela può sfruttare 200mila euro per la progettazione”. Sono risorse da concentrare su figure destinate all’Unione. Vademecum e organismo intermedio sono tappe più volte richiamate. Sette innesti dovrebbero arrivare dall’avviso del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027. La richiesta iniziale era per dodici funzionari.