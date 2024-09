I collegamenti tra Gela e Licata per la droga, “Hybris”: imputati optano per l’abbreviato

Gela. Hanno scelto il giudizio abbreviato, per il tramite dei loro legali. In aula, davanti al gup Francesca Pulvirenti, torneranno a dicembre. Sono alcuni gelesi raggiunti da provvedimenti restrittivi nel maxi blitz “Hybris”, coordinato dalla Dda di Palermo. Venne ricostruito l’asse di congiunzione per la droga, concentrato nelle zone di Licata e Gela. Questa mattina, dopo che gli atti sono stati trasmessi ai magistrati locali per incompetenza territoriale del giudice palermitano, è stata la volta, tra gli altri, di Nunzio Ratto, Giuseppe Domicoli e Orazio Luciano Curvà. Furono sottoposti a misure perché accusati di aver avuto un ruolo nei collegamenti per la droga, destinata alle piazze di spaccio. I riti alternativi sono stati accolti.