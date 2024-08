Fondi per acque reflue, eventi, museo e manutenzioni: “Regione emetta decreti entro settembre”

Gela. Il riavvio delle attività della burocrazia, comunale e regionale, sarà vagliato con molta attenzione dalla politica. Ad inizio mese, infatti, il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, in municipio insieme al sindaco Di Stefano e alla sua giunta, ha illustrato il contenuto delle variazioni approvate dall’Assemblea regionale su sua iniziativa. Sono fondi per circa un milione e mezzo di euro che andranno a coprire esigenze immediate. Settembre però dovrà essere la fase temporale dei decreti regionali finalizzati a sbloccare gli stanziamenti. “Penso che sia interesse di tutti far sì che ci sia questo risultato”, sottolinea il parlamentare del Movimento cinquestelle. Con i decreti firmati dai dirigenti palermitani, in municipio si potrà procedere con le variazioni di bilancio, così da innestare le somme e destinarle ai capitoli previsti. Nel dettaglio, come aveva già indicato Di Paola, cinquecentomila euro sono destinati allo sviluppo del ciclo delle acque reflue contro la siccità, duecentomila euro per le manutenzioni stradali e altrettanti per le manutenzioni delle zone verdi e dei parchi gioco. Altri duecentomila per le manutenzioni nei plessi scolastici. Ancora duecentomila euro per eventi culturali. Ottantamila euro riguardano la sostituzione dei sistemi elettrici rubati nel cantiere del Museo del mare. Duecentomila, infine, per interventi negli impianti sportivi. Ci sono ancora novantamila euro per il PalaCossiga, su iniziativa del forzista Michele Mancuso.