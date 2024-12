Fondi Psc tagliati, non solo i venti milioni di Disueri: depennati sette milioni per altre tre opere

Gela. “L’obbligazione giuridicamente vincolante”, con l’affidamento dei lavori, non è stata concretizzata entro il 31 dicembre del 2022. Così, nel lungo elenco di opere infrastrutturali e non, definanziate come da delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, rientrano importanti interventi, inizialmente previsti per il territorio e concentrati nel sistema “Patto per il sud”. Il governo regionale avrebbe dovuto provvedere entro termini stringenti. Vengono tagliati i fondi per il collegamento tra piazza Eleusi e la statale 115, per l’officina della gioventù e inoltre per la riqualificazione della zona a nord del museo archeologico. Si tratta, in totale, di somme per sette milioni e quattrocento mila euro. L’iter era in capo alla Regione, attraverso il ciclo Psc 2014-2020. Nell’estate dello scorso anno, proprio gli uffici palermitani dell’assessorato alle infrastrutture e mobilità, avevano rilasciato altrettanti decreti di definanziamento per i tre progetti richiamati adesso nella delibera del Comitato interministeriale. All’indomani di quella formalizzazione, dall’allora giunta Greco fecero sapere che ci sarebbe stato il tentativo di inserire la riqualificazione dell’area a nord del museo archeologico nell’orbita dei fondi delle compensazioni minerarie. Già in quel momento, iniziavano a intravedersi le prime difficoltà di bilancio che poi sfociarono nella dichiarazione di dissesto del municipio. Nell’elenco reso dal Comitato, inoltre, il definanziamento si allunga su una maxi opera, mai realizzata, il consolidamento e la messa in sicurezza della diga Disueri, uno dei bacini artificiali più importanti del territorio e come gli altri spesso al palo. Vengono depennate, su questa voce, risorse per oltre venti milioni di euro, in una fase che a livello locale è critica per il comparto agricolo e per le aree rurali, letteralmente a secco e senza dighe che abbiano capacità strutturale di invasare quantitativi di una certa consistenza. Tutto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, compresi gli allegati.