Fontana esterna e il piazzale del tribunale, Impianti pronta ad interventi e alla riqualificazione

Gela. Impianti Srr interverrà per la pulizia e per l’attività di riqualificazione della grande fontana del tribunale. La richiesta è pervenuta dagli uffici comunali. La fontana infatti versa in condizioni di scarso decoro. L’amministratore della società in house, Giovanna Picone, ha già scritto al presidente del tribunale, al procuratore capo, a Palazzo di Città e alla Srr4. E’ prevista l’attività di un gruppo di operai. Inoltre, il management ha avanzato la proposta di prendere in gestione l’area della fontana, anche per riqualificare il piazzale esterno di palazzo di giustizia, troppo spesso in uno stato piuttosto precario.