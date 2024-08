Fotovoltaico, corsa ai cantieri sul territorio locale: Di Stefano, “chiederemo compensazioni immediate”

Gela. Le aziende che hanno in programma progetti sul territorio locale, già autorizzati, devono contribuire con fondi e risorse per il risanamento e lo sviluppo. Non è solo il caso di Eni, che attraverso l’investimento “Argo-Cassiopea” si appresta ad avviare il ciclo del gas e verserà una quota consistente di royalties, in parte destinate al Comune. L’altra frontiera è quella del fotovoltaico. Da alcuni anni, in Regione, vengono vagliati progetti che toccano tante aree locali. A breve, inizieranno a diventare cantieri. “I numeri sono notevoli – dice il sindaco Di Stefano – ho già chiesto agli uffici competenti di avere un elenco dettagliato delle ditte e dei progetti, alcuni assai consistenti, già autorizzati. Convocherò tutte le aziende che stanno investendo sul fotovoltaico. Vanno versate le compensazioni previste dalle norme in materia ma su questi investimenti si deve dare qualcosa in più ad un territorio come il nostro che è martoriato e ha bisogno di tutto”. Il sindaco non ha intenzione di tralasciare il tema. Alcuni anni fa, quando era assessore allo sviluppo economico, iniziò a valutare l’opzione delle compensazioni da parte di società che hanno in cantiere importanti investimenti sul fotovoltaico, nella quasi totalità dei casi concentrati in aree agricole acquisite a tal scopo.