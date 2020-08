Frontale ad Adrano, giovane gelese in prognosi riservata: era in sella ad una Yamaha

Catania. Pare che insieme ad una comitiva di amici si stesse recando sull’Etna. Un ventiquattrenne gelese ora si trova in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania. E’ stato coinvolto in un terribile schianto, in territorio di Adrano. In sella alla sua Yamaha 600 avrebbe impattato con un’Opel Corsa, guidata da una donna. Le sue condizioni si sono subito rivelate molto gravi.