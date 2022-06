Fuoco anche nei campi, fiamme nei terreni sulla 117: ancora emergenza

Gela. Le fiamme non si fermano e mettono in crisi un sistema di intervento, già con poche risorse. Un vasto incendio si è sviluppato in terreni coltivati a grano, lungo ilum tratto della Gela-Catania, alle porte della città. Un automobilista, accortosi del fronte del fuoco che stava per raggiungere la strada, ha allertato i vigili del fuoco, intanto impegnati in altre emergenze, sempre per incendi.