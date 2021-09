Furti in ospedale, rubati anche generi alimentari: fissata l’udienza preliminare

Gela. Le indagini sono state chiuse ad aprile, toccando trentasei coinvolti. Sono tutti accusati di aver rubato in ospedale. L’inchiesta, coordinata dai pm della procura e condotta dai carabinieri del nucleo operativo, si concentrò soprattutto su presunti furti di alimenti e di altri materiali, portati via dalla mensa e dalle cucine del nosocomio. Nell’arco di due mesi, vennero accertati almeno cinquecento episodi. E’ stata fissata l’udienza preliminare. Il prossimo febbraio i coinvolti dovranno presentarsi dal gup. Si tratta di operatori dell’azienda esterna che aveva ottenuto gli affidamenti per i servizi nella mensa, ma anche di operatori sanitari. Non furono autorizzate misure cautelari. Tutti i coinvolti hanno atteso le determinazioni dei magistrati, senza restrizioni. Tra le altre contestazioni, il fatto che nelle cucine non venissero rispettate le misure igienico-sanitarie. Alcuni dipendenti della ditta esterna vennero ripresi mentre orinavano in uno degli spazi della cucina.