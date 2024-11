Furto nel tratto ferroviario crollato, in appello chiuso giudizio: manca condizione procedibilità

Gela. In primo grado, furono condannati per un furto messo a segno nella zona di contrada Priolo, considerati responsabili di aver portato via materiale ferroso dalla tratta ferroviaria Niscemi-Caltagirone, interrotta ormai da tempo per via di un crollo. In appello, è stata invece disposta l’improcedibilità per Daniele Nocera e Cristian Marino. E’ passata la tesi difensiva, concentrata sul fatto che il materiale asportato non faceva parte del tratto ferroviario ma di un ponteggio allestito per evitare cedimenti ulteriori. Senza l’aggravante, è venuta a mancare la condizione di procedibilità della querela, come sostenuto dai difensori, gli avvocati Giuseppe Cascino e Giovanna Zappulla.