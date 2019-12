GATTUSO SBARCA A NAPOLI “L’OBIETTIVO È ARRIVARE IN CHAMPIONS”

NAPOLI (ITALPRESS) – Al Napoli non poteva dire di no. Rino Gattuso, o “Ringhio Star” come lo ha già battezzato il presidente De Laurentiis, è pronto alla sfida. Il club azzurro punta su di lui dopo l’esonero di Carlo Ancelotti e per il tecnico calabrese ci sono tutte le condizioni per fare bene e risollevare le sorti di una squadra che in campionato occupa oggi il settimo posto, a -7 dal quarto posto. “Il Napoli è una grande squadra, non sta vivendo un momento positivo ma a livello di qualità, di giocatori mi piace tantissimo – esordisce nella conferenza stampa di presentazione – Quasi tutti i giocatori che sono qui, direi il 99%, sono funzionali al tipo di calcio che voglio fare. Il mio obiettivo è arrivare in Champions. L’anno scorso l’ho mancata per un punto ma penso che questa squadra possa arrivarci”. Sostituire un amico come Ancelotti non è semplice. “Con De Laurentiis ci siamo visti per la prima volta domenica alle 21-21.30 – racconta – Con Ancelotti invece ci siamo sentiti stamattina, sono stati due giorni non facili. Sapevo che dovevo chiarirmi con Carlo, è stato per me un papà calcisticamente, mi ha fatto crescere, e anche in tutti questi anni, nei momenti di difficoltà l’ho chiamato. E anche oggi ho avuto la conferma dell’uomo che è. Ma ora non fate paragoni. Io devo ancora dimostrare tanto. Carlo ha dimostrato, spero di fare almeno il 10% di quello che ha fatto nella sua carriera”.

