Gela calcio, dall’Akragas arriva il giovane Scozzari: ultimo tassello di un mercato ai massimi

Gela. Ufficiale l’arrivo in prestito dall’Akragas di Simone Scozzari, classe 2005 che sarà a disposizione di mister Pensabene per la prossima stagione, al via domenica in occasione della gara d’andata contro l’Unitas Sciacca, valida per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza. L’anno scorso, con la maglia del sodalizio agrigentino, il classe 2005 ha collezionato 27 presenze in Serie D e siglato un gol in trasferta contro il Ragusa. Giocatore che, con ogni probabilità, risulterà molto utile al tecnico palermitano per la sua esperienza e la sua duttilità. Scozzari, infatti, può giocare da terzino, centrocampista o esterno offensivo.