Pallavolo, nuovo progetto con al centro la crescita delle eccellenze locali

La Don Nini Scucces, contemporaneamente, si occuperà delle giovanissime atlete dai 6 ai 14 anni, con l’obiettivo di porre le basi per una crescita futura dei giovani talenti. A guidarle sarà Omar La Cognata. Per quanto riguarda l’Ecoplast Volley, invece, la società presieduta da Serena Pane avrà un ruolo cruciale in questo segmento, dovendosi occupare di settori giovanili maschili e femminili, con particolare attenzione alla Serie C maschile, che tanti rimpianti ha lasciato, l’anno scorso, al sodalizio biancorosso. Una collaborazione che vedrà le tre società collaborare fianco a fianco con il solo scopo di garantire una crescita solida all’atleta all’interno di un ambiente stimolante.