Gela Ssd si ferma sul più bello, raggiunto dal Frigintini all’ultimo minuto

Gela. Una vera e propria beffa quella subita dalla ssd Gela a Modica. Il Frigintini trova 1-1 al 95′ con una punizione di Fusca vanificando il vantaggio di Pira su calcio di rigore.

I biancazzurri hanno giocato un primo tempo senza squilli e sotto tono. La ripresa è stata reattiva. Eppure il doppio giallo a Mauro ha lasciato il Gela in dieci e con qualche pensiero negativo. Al 28′ Tuvè conquista un calcio di rigore che Pira, entrato in campo da pochi minuti, trasforma con freddezza. Scerra e compagni non corrono nessun pericolo con l’uomo in meno ma al 95′ sull’ultima azione della partita il Frigintini trova il pareggio su punizione.