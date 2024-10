Gela sugli scudi al “Presti”, netta vittoria con il 4-0 alla Parmonval

Gela. Il Gela vince contro la Parmonval e ritrova il sorriso. Risultato finale al “Presti” di 4-0. A siglare le quattro reti biancazzurre Prestia, Cocimano, Gambuzza e Sessa. Lorenzo Mirabella, in panchina al posto dello squalificato Cacciola, schiera Valenti in porta, accompagnato in difesa da Argentati, Zappalà e da Gambuzza e Russello, novità dal primo minuto al posto di Tosto e Scozzari. A centrocampo spazio per Sessa, Bossa e Cocimano, mentre compongono il tridente offensivo Prestia, Manfré e Arcidiacono. Primo tempo impeccabile dei gelesi. Dopo poco più di 4 minuti Prestia, all’esordio da titolare, addomestica uno dei suoi primi palloni e lo spedisce sotto al sette, dove Chimento non può arrivare. Il Gela continua ad attaccare per tutta la durata del primo tempo senza mai trovare il raddoppio, o almeno fino al 44’ minuto. Prestia pennella dall’out di destra, Manfré arpiona, si gira in un fazzoletto e calcia verso la porta, ma Chimento dice di no. Cocimano è il più lesto di tutti e, di testa, raddoppia a porta vuota. Nel secondo tempo, al 9’ minuto, è Gambuzza a siglare il gol del tris, con tanto di esultanza che va a scacciare le voci di mercato. A fine gara è Sessa a chiudere i conti e fare il gol del 4-0. Gela che vola a 12 punti in classifica al terzo posto in classifica, dietro San Giorgio Piana e Athletic Club Palermo.