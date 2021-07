Gelmini “Patto per crescita e sviluppo con tutte le Regioni”

GENOVA (ITALPRESS) – “Intendo sottoscrivere con ogni regioneitaliana a partire dalla Liguria un patto per la crescita e losviluppo legato al Pnrr”. Lo ha detto la ministra per gli Affariregionali Mariastella Gelmini dopo l’incontro col governatoreligure Giovanni Toti. “L’idea di un Ircss legato alla tecnologiacredo sia un fatto positivo, un’innovazione assoluta – ha dettocommentando la proposta di Toti per un Ircss tecnologico nel parco degli Erzelli a Genova – Non abbiamo nessun Ircss con questa vocazione quindi sono lieta di supportare questa proposta e spero che possa essere il progetto bandiera di questa regione”. (ITALPRESS).