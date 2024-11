Ghelas, ancora verifiche sulla tenuta finanziaria: Siragusa sarà sentito in commissione

Gela. Non solo il lato contrattuale. Le sorti della municipalizzata Ghelas multiservizi passano principalmente dalla stabilità finanziaria. Anche oggi, ci sono state verifiche tecniche, condotte a livello interno. Il manager Guido Siragusa e il nuovo consulente Giuseppe Barletta, insieme alla struttura dell’in house, perseguono l’obiettivo di garantire una piena tenuta. Il sindaco Di Stefano ha già chiesto un report aggiornato e nelle ultime settimane ha parlato di “gravi criticità” che vanno affrontate, anche per capire quale possa essere la programmazione successiva. Nessuno ha intenzione di rinunciare alla multiservizi e sul contratto il primo cittadino ha affidato un incarico all’avvocato Harald Bonura, specializzato in partecipate. Lunedì, si è tenuto un approfondimento in tal senso.