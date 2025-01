Ghelas, definite bozze del contratto e della delibera: ancora incontri e verifiche in municipio

Gela. I contatti sono proseguiti anche durante il periodo festivo. Intorno alle vicende della Ghelas multiservizi si cercherà di stringere, nell’arco delle prossime settimane. La proroga tecnica, deliberata a fine 2024, è in essere. Il sindaco Di Stefano, a inizio settimana, ha avuto interlocuzioni telefoniche con l’avvocato Harald Bonura, al quale ha affidato l’incarico di definire la bozza di contratto e la relativa delibera. Il management Ghelas aveva provveduto a trasmettere il nuovo piano industriale, proprio a fine anno. Era un passaggio necessario verso il contratto, essenziale per programmare, superando le continue proroghe. La prossima settimana, Bonura sarà in città per valutare insieme al sindaco proprio quanto fatto sul contratto e sulla delibera. Le verifiche sono in corso e la vicenda Ghelas, come confermato ieri, è tra le priorità di inizio anno che l’amministrazione comunale vuole chiudere prima possibile.