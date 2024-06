Ghelas, domani primo confronto in assemblea tra Di Stefano e Siragusa: va varato il bilancio

Gela. Sarà la prima volta per entrambi, in assemblea. Domani, la riunione indetta per la municipalizzata Ghelas multiservizi farà esordire l’amministratore Guido Siragusa, nominato dall’ex sindaco Lucio Greco proprio pochi giorni prima delle urne, e il neo sindaco Terenziano Di Stefano. La notifica della proclamazione ufficiale del nuovo primo cittadino ha fatto venire meno pure gli ultimi dubbi emersi rispetto alla partecipazione alla riunione indetta da Siragusa e fissata per l’approvazione del bilancio 2023, quello lasciato dal predecessore Pietro Inferrera. Lo strumento finanziario è essenziale per le sorti di una multiservizi ancora in attesa del nuovo contratto pluriennale ma consolidata finanziariamente. Toccherà all’amministrazione Di Stefano intervenire in questa direzione e vagliare, tra le altre cose, le proposte del management aziendale. La nomina di Siragusa ha spiazzato un po’ tutti e bisognerà capire se l’ex consigliere comunale, già segretario cittadino del Pd, riuscirà a mantenere stabili rapporti con la giunta appena entrata in municipio.