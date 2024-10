Ghelas e bilancio, capitoli complessi per il sindaco: nuova verifica e diversi punti delicati

Gela. Il lato finanziario del municipio, in una fase piena di dissesto, è quello sul quale si sta concentrando in prevalenza il sindaco Di Stefano, che peraltro ha mantenuto la delega in materia. Il bilancio stabilmente riequilibrato da mettere in piedi prima possibile e le sorti della Ghelas multiservizi sembrano facce della stessa medaglia. L’assemblea della municipalizzata, prevista per oggi, è stata rinviata a data da destinarsi. In serata, però, c’è stato un incontro in municipio, in presenza tra gli altri dell’amministratore dell’in house Guido Siragusa. E’ evidente che la situazione finanziaria del Comune non agevola per nulla quella di Ghelas, che vanta crediti verso la proprietà. Al di là delle scelte sulla guida aziendale, c’è da mantenere un equilibrio dei conti non semplice. L’azienda va avanti in proroga. Senza il nuovo contratto, altro punto dolente di questo caso, certezze vere e proprie non ce ne possono essere. Dopo i primi due avvisi pubblici per individuare altrettanti esperti in verde pubblico ed efficientamento energetico, target prevalenti della società, il manager Siragusa ieri ha firmato un terzo atto per individuare un esperto esterno che si occupi della consulenza contabile e societaria. Sembra peraltro che il professionista che attualmente se ne occupa sia pronto a lasciare.