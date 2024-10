“Ghelas e giunta? I nomi non mi appassionano”, Sincero: “Tutelare i lavoratori della municipalizzata”

Gela. Il futuro, anche manageriale, di Ghelas, e le eventuali evoluzioni in giunta, sono due punti che toccano il percorso amministrativo e politico del sindaco Di Stefano e dei suoi alleati. In settimana, è prevista una riunione interna di “Una Buona Idea”, il movimento civico fondato tra gli altri proprio dal primo cittadino. Sarà l’occasione per riprendere il filo del discorso interno. I civici sono una delle basi politiche della maggioranza all’assemblea cittadina. Il consigliere Davide Sincero pone una direzione piuttosto netta. “Ghelas? La cosa che deve interessarci anzitutto è garantire tutti i lavoratori e le loro famiglie – dice – non possono esserci altre priorità se non questa. So che si sta lavorando al contratto ed è importante. Spero si possa riuscire ad avere una municipalizzata al passo con i tempi”. La multiservizi sta patendo su più fronti e da settimane il capitolo manager non viene trascurato. “I nomi non mi appassionano – aggiunge Sincero che è tra i civici più vicini al sindaco – penso che se i risultati ci sono, l’attuale guida possa essere confermata. Ripeto, non è una questione di nomi. Però, è giusto che ci sia condivisione nelle scelte tra il management aziendale e l’amministrazione comunale. Le fughe in avanti non fanno bene”. Sincero non alza barricate, al pari del sindaco, neppure quando si passa ad un nodo non da poco, la rappresentanza in giunta pure nell’eventualità di una fase 2.