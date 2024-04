Ghelas in aula, consiglio rivoluzionato dalla campagna elettorale e il pesante no dei revisori

La politica è chiamata a pronunciarsi. Gli atti di Ghelas, sempre che ci siano le condizioni in aula per essere trattati, giungono in uno scenario letteralmente mutato dalla campagna elettorale. L’amministrazione del sindaco Lucio Greco, a sua volta al passo finale dato che l’avvocato non si ripresenterà per il voto di giugno, non ha più alcun supporto politico. L’unico consigliere ancora legato al primo cittadino, è il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli (c’è inoltre Marina Greco che come Morselli non ha ancora dato indicazioni rispetto ad un’eventuale ricandidatura). Per il resto, in giunta e tra gli scranni, tutto parla la lingua dell’opposizione, soprattutto di quella intransigente che ora si rivede in parte in “Alleanza per Gela” (con l’attuale consigliere FdI Salvatore Scerra candidato a sindaco) e per il resto nel centrodestra ufficiale che sostiene l’ingegnere Grazia Cosentino. Stando ai numeri della campagna elettorale in corso, in consiglio gli esponenti di “Alleanza per Gela”, compreso lo stesso Scerra, sono otto. Nel novero, bisogna ricomprendere il forzista Carlo Romano (ha già comunicato che non si ricandiderà ma appoggia Scerra) e il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito (tra i fondatori dell’alleanza e in corsa alle amministrative). Sono sei invece i consiglieri della coalizione di centrodestra, per Cosentino sindaco. Tra questi, c’è pure il cuffariano Vincenzo Cascino: non ci sarà alle amministrative ma sta lavorando alla lista del partito. Sono sette, infine, i consiglieri che hanno già aderito alla coalizione dell’agorà politica che ha come candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. Tra questi, pure l’esponente M5s Virginia Farruggia, candidata alle europee nella lista pentastellata e quindi non in lizza per l’assise civica, ma tra i più convinti nel sostegno a Di Stefano e al patto progressista, aperto a civici, moderati e autonomisti. Pure in giunta, la tendenza non cambia. Solo i due assessori tecnici, Antonio Pizzardi e Mariangela Faraci, non si sono ancora schierati. Rimangono dubbi sulla collocazione della titolare dei lavori pubblici Romina Morselli (non esclude di disimpegnarsi per le amministrative) mentre gli autonomisti Ugo Costa e Ivan Liardi sono nel progetto che trova riferimento nella coalizione di Di Stefano. L’assessore allo sport e all’istruzione Salvatore Incardona ha da poco aderito ad “Alleanza per Gela” e potrebbe formalizzare le sue dimissioni, rimanendo comunque nel proprio scranno di consigliere.