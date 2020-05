“Ghelas? Non tocca a me decidere”, Morselli: “In Comune servirebbe direttore generale”

Gela. “A nessuno fa piacere vedere la città in queste condizioni. E’ innegabile che sia sporca. Arriviamo da mesi di fermo assoluto e la legge non consentiva interventi di questo tipo. Penso che le parole del sindaco siano state uno sfogo per scuotere tutti e ripartire”. Il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli stempera così l’alta tensione che in queste settimane ha sferzato i pro-Greco. I fedelissimi del sindaco non sembrano sentirsi stretti nella morsa politica di un fronte “critico” interno, almeno a detta del presidente della commissione consiliare urbanistica. “Non vedo niente di preordinato – aggiunge – non ho la sensazione che il gruppo del sindaco possa essere isolato. Il voto in consiglio comunale? Credo sia più legato al tipo di riunione. In videoconferenza, non è facile confrontarsi e anche sul rinvio dell’intervento del sindaco ci sono state scelte tutte differenti, ritengo non generate da una volontà politica”. Uno dei consiglieri di riferimento dell’avvocato tocca un aspetto amministrativo, che in passato ha fatto molto discutere a Palazzo di Città. “Questa è una città complessa da amministrare e la legge non ci aiuta – spiega – il fatto che non si possa avere un direttore generale è uno svantaggio. Purtroppo, i Comuni al di sotto dei centomila abitanti non possono averlo, ma sarebbe fondamentale per gestire questa complessità, fatta di industria e di un ruolo sempre più preponderante delle parti sociali. La mancanza di un direttore generale è evidente”. Morselli, invece, non si sbilancia sul futuro di una poltrona importante come quella della Ghelas.