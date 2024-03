Ghelas, soluzione “ponte” di un mese: nuova proroga ma sindacati attendono un tavolo

Gela. Come già riferito si va alla proroga, per ora di un solo mese. E’ stata deliberata in giornata dalla giunta, per la Ghelas multiservizi. Come era ampiamente prevedibile, ci sono tutti gli atti propedeutici per il contratto ma serve tempo per finalizzarlo. Un solo mese di proroga potrebbe essere la soluzione ponte verso il contratto? Al momento, certezze non ce ne sono mentre i sindacati sono in attesa di un confronto con l’amministrazione comunale e con il manager della società Pietro Inferrera. La proroga non pare abbia convinto tutti gli assessori. Da tempo, il titolare delle deleghe alla sanità e al patrimonio Antonio Pizzardi esprime dubbi sul ricorso costante a questo strumento, ormai periodico.